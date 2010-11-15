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Ekonomi

BORSA TATİLE DEĞER ARTIŞIYLA GİRDİ İSTANBUL (A.A)

15 Kasım 2010 15:09

-BORSA TATİLE DEĞER ARTIŞIYLA GİRDİ İSTANBUL (A.A) - 15.11.2010 - İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) 100 Endeksi, önceki ikinci seans kapanışına göre 444,99 puan artarak günü 69.998,07 puandan tamamladı. Tek seansta, hisse senetleri ortalama 0,64 değer kazandı. Önceki ikinci seansta 69.553,08 puandan kapanan İMKB 100 Endeksi seansa 220,18 puan düşerek 69.332,90 puandan başladı. İlk yarıyı 216,05 puan azalarak 69.337,02 puandan geçen endeks, en düşük olarak 69.048,57 puana kadar gerilerken, en yüksek olarak 70.054,71 puanı gördü. Seans sonunda mali endeks 692,44 puan artarak 108.436,40 puana, sanayi endeksi 146,72 puan artarak 50.964,93 puana, hizmetler endeksi 332,32 puan artarak 44.067,68 puana yükseldi. Böylece, önceki kapanışa göre mali grup hisseler ortalama yüzde 0,64 oranında, sanayi grubu hisseler ortalama yüzde 0,29 oranında, hizmetler grubu hisseler ise ortalama yüzde 0,75 oranında değer kazandı. Seansta işlem gören toplam 341 hisse senedinden 139'u değer kazandı, 118'i değer kaybetti, 84 hissenin fiyatında ise değişiklik olmadı. Seansta 658 milyon 781 bin 124 liralık işlem hacmi oluştu. En çok işlem gören hisse senetleri İş Bankası (C), Doğan Yayıncılık, Garanti Bankası, Trabzonspor ve İhlas Yayın Holding  oldu. İMKB'de bugün resmi tatil olması dolayısıyla tek seans işlem yapıldı.

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