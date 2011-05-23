-BORSA'NIN ŞAMPİYONU TRABZONSPOR İSTANBUL (A.A) - 23.05.2011 - Şampiyonluğu Fenerbahçe'ye kaptıran Trabzonspor'un İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (İMKB) işlem gören hisseleri gün sonunda yüzde 9,63 oranında değer kazandı. Önceki kapanışta 16,10 lira olan Trabzonspor hisseleri günü yüzde 9,63'lük artışla 17,65 liradan kapatırken, hisselerin işlem hacmi 32 milyon 418 bin 855 lira oldu. Spor Toto Süper Lig'de Sivasspor'u deplasmanda 4-3 yenerek şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe ise Borsa'da yatırımcısına kaybettirdi. Önceki kapanışta 88,75 lira olan Fenerbahçe Sportif hisseleri gün sonunda 84,75 liraya geriledi. Böylece Fenerbahçe hisselerinin gün sonu değer kaybı yüzde 4,51'i buldu, toplam işlem hacmi ise 291 milyon 777 bin 275 lira olarak gerçekleşti. Son yılların en kötü sezonunu yaşayan Galatasaray'ın hisseleri ise bugün İMKB'de yüzde 2,75 oranında değer kazandı. Önceki kapanışta 400 lira olan hisseler gün sonunda 411 liraya yükseldi. Beşiktaş hisseleri ise yüzde 0,22'lik değer kaybıyla 9,12 liradan günü kapattı.