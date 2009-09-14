T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Borsanın saatleri değişti

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (İMKB) ikinci seansın 30 dakika uzatılmasına karar verildi.

14 Eylül 2009 03:00

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (İMKB) ikinci seansın 30 dakika uzatılmasına karar verildi.

Borsa Başkanlığı'nın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlanan açıklamasında, Hisse Senetleri Piyasası Müdürlüğü'nün 14 Eylül 2009 tarih ve 306 sayılı Genelgesi'nde düzenlenen, İMKB Yönetim Kurulu'nun 11 Eylül 2009 tarihli kararı doğrultusunda ikinci seansın 30 dakika uzatılmasına karar verildiği bildirildi.

Açıklamada, söz konusu karar uyarınca saat 14.00'te başlayan ikinci seansın, saat 17.00 yerine 17.30'da tamamlanacağı kaydedildi.

19 Ekim 2009 tarihinde yürürlüğe girecek bu düzenleme sonrasında Hisse Senetleri Piyasası seans saatleri şöyle olacak:

1. seans: 09:30 - 12:30

2. seans: 14:00 - 17:30

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

AKP'nin Volkswagen'e jesti uluslararası politikaya takıldı...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24