Borsanın saatleri değişti

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (İMKB) ikinci seansın 30 dakika uzatılmasına karar verildi.



Borsa Başkanlığı'nın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlanan açıklamasında, Hisse Senetleri Piyasası Müdürlüğü'nün 14 Eylül 2009 tarih ve 306 sayılı Genelgesi'nde düzenlenen, İMKB Yönetim Kurulu'nun 11 Eylül 2009 tarihli kararı doğrultusunda ikinci seansın 30 dakika uzatılmasına karar verildiği bildirildi.



Açıklamada, söz konusu karar uyarınca saat 14.00'te başlayan ikinci seansın, saat 17.00 yerine 17.30'da tamamlanacağı kaydedildi.



19 Ekim 2009 tarihinde yürürlüğe girecek bu düzenleme sonrasında Hisse Senetleri Piyasası seans saatleri şöyle olacak:



1. seans: 09:30 - 12:30



2. seans: 14:00 - 17:30

