Borsanın ipi ABD'de

ABD Hazinesi'nin sorunlu mortgage kredilerini finanse edeceğini açıklaması ile geçen hafta cuma günü uçuşa geçerek 4 günlük kaybını geri almaya çalışan global borsaların, haftaya moralli başlaması bekleniyor. ABD Hazinesi'nin kurtarma planının etkisinin global borsalarda kısa sürmesini bekleyen uzmanlar, temkini elden bırakmıyor.



Referans gazetesindek habere göre, geçen hafta cuma günü borsalarda yaşanan yükselişlerin trend değişikliği olmadığına dikkat çeken uzmanlar, ABD, İngiltere ve İrlanda borsalarında açığa satış işlemlerin yasaklanmasının da piyasalardaki yükselişlerde etkili olduğu tahmin ediliyor. ABD piyasalarından yeni bir iflas ya da bir kurumun mali açıdan zor durumda olabileceğine yönelik gelebilecek bir haber, global borsalardaki pozitif havayı tersine çevirebilir.



Planın maliyeti yüksek



Yurtiçi piyasalarda dışarıya bağlı hareketin devam edeceğini belirten Finans Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Özgür Güneri, "ABD'nin aldığı önlemlerden, bundan sonraki sürecin çok güzel olacağını ya da sorunların çözüldüğü anlamın çıkartmak yanlış olacaktır" diye konuştu.



Kurtarma planının global borsalarda etkisinin kısa vadeli olmasını beklediğini ifade eden Güneri, orta ve uzun vade de ise dalgalı seyrin sürmesini beklediğini ifade etti.



Güneri, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nın (İMKB) bu hafta 36.400'ün üzerinde kalıp kalamayacağını yurtdışından gelecek haberlere bağlı olduğunu söyledi.

Pariteye bağlı olarak dolar değerlense de YTL'nin güçlü kalması bekleniyor. Piyasa uzmanları arasındaki genel kanı, YTL'nin kısa vadede kalıcı bir şekilde değer kaybetmeyeceği yönünde. Bono faizlerinin bu hafta yüzde 18,50 ile 19,50 bileşik arasında seyretmesi bekleniyor.

