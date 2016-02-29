Borsanın son altı aydaki galibi Beşiktaş

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi için nefesler tutulurken, borsanın son 6 aydaki galibi yüzde 141 yükselişle Beşiktaş oldu. Trabzonsor ve Fenerbahçe de kazandırırken Galatasaray borsada da kaybettirdi. Sezonun başladığı 15 Ağustos’tan bu yana Beşiktaş hisseleri yüzde 141, Trabzonspor hisseleri yüzde 42.5 Fenerbahçe hisseleri yüzde 16 değer kazandı. Galatasaray yüzde 24 düşüşle borsada en çok para kaybettiren spor kulübü oldu.

Cumhuriyet'in haberine göre, yeşil sahalardaki ezeli rekabet borsaya da yansıyor. Spor kulübü hisseleri son dönemde zirve üste zirve yapıyor. Aldığı başarılı sonuçların ardından ligde yeniden liderliğe yükselen Beşiktaş’ın borsadaki hisseleri de son bir yılda neredeyse ikiye katlandı.

Bir maç eksiğiyle Fenerbahçe’nin 1 puan üzerinde liderlik koltuğunda oturan Beşiktaş hisselerindeki yükseliş Fenerbahçe’yi neredeyse 9’a katladı. Aynı dönemde Galatasaray yüzde 24 düşüşle borsada en çok para kaybettiren spor kulübü oldu.Sezon başından beri Beşiktaş hisseleri yüzde 141 yükselirken, Fenerbahçe’de yükseliş yüzde 16’da kaldı.

Sezonun başladığı 15 Ağustos’tan bu yana Beşiktaş hisseleri yüzde 141 yükselirken, bu akşam karşı karşıya geleceği ezeli rakibi Fenerbahçe’nin hisselerindeki yükseliş yüzde 16’da kaldı. Buna göre Beşiktaş hisselerindeki yükseliş Fenerbahçe’yi neredeyse 9’a katladı. Aynı dönemde Trabzon hisseleri yüzde 42.5 değer kazanırken Galatasaray yüzde 24 düşüşle borsada en çok para kaybettiren spor kulübü oldu.

Beşiktaş hisselerinin hızlı yükselişinin ardında futbol takımının bu sene Spor Toto Süper Lig’inde aldığı başarılı sonuçların yanı sıra bedelli sermaye artırımının iptali ve stadyum inşaatında sona yaklaşılmasının desteği bulunuyor.

Yüzde 200 değerlendi

Kulübün hisse fiyatları, ocak ayını yüzde 37.5 yükselişle 2.97 liradan tamamladı. Geçen yılın şubat ayından bu yana ise yüzde 89.56 değer kazandı. Fenerbahçe’nin hisseleri bir yılda yüzde 1.51 düşerken, Trabzon hisseleri yüzde 27.3 yükseldi. Galatasaray ise yüzde 18.2 geriledi.

Yılbaşından bu yana Beşiktaş’ın hisseleri yüzde 118.5, piyasa değeri yüzde 200’e yakın değer kazandı. Kulübün piyasa değeri cuma rakamlarıyla 1 milyar 133 milyon lira. Beşiktaş’ın piyasa değeri geçen hafta 1.6 milyar TL’yi aşarken, borsanın en değerli takımı olmuştu. Fenerbahçe’nin piyasa değeri son sermaye artırımıyla 1 milyar 322 milyon liraya yükselirken, Galatasaray 380.5 milyon lira, Trabzonspor 191 milyon lira piyasa değerine sahip bulunuyor.

Spor hisselerinin yüzde 91’i yerli yatırımcılarda bulunuyor. Beşiktaş hisselerindeki yabancı payı oranı yüzde 9.29 seviyesinde bulunurken Fenerbahçe hisselerinde yabancıların payı yüzde 5 seviyesinde.