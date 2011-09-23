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Ekonomi

Borsa'nın 3 gündeki kaybı 4.500 puanı aştı İSTANBUL (A.A)

23 Eylül 2011 18:33

-Borsa'nın 3 gündeki kaybı 4.500 puanı aştı İSTANBUL (A.A) - 23.09.2011 - İMKB 100 Endeksi ikinci seansın ilk 35 dakikalık bölümünde önceki kapanışa göre 1.255,34 puan ve yüzde 2,18 düşüşle 56.218,91 puan düzeyinde seyrediyor.  Endeks günlük bazda da yüzde 3,04 ekside görünüyor.  İMKB 100 Endeksi salı günü S&P'nin not artırım kararıyla 61 bin seviyelerine kadar çıkmış ve günü 60,889,08 puandan kapatmıştı. Endeks 3 günlük seyirde tekrar aşağı yönlü bir hareket gösterdi ve yüzde 7'nin üstünde ve 4.500 puanı aşan bir kayıp yaşamış oldu.  İMKB'de ikinci seansta işlem hacmi 325 milyon lira seviyesine ulaşırken, en çok işlem yapılan hisseler Garanti Bankası, İş Bankası, Netaş Telekom Yapı Kredi Bankası ve Akbank olarak sıralandı. Bu dakikalarda en çok değer kazanan hisseler ise Sönmez Pamuklu, Euro Kapital, Bilici Yatırım, Mazhar Zorlu Holding ve Bisaş Tekstil olarak öne çıktı.

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