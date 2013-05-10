Borsalarda yeni güvenli liman ABD

Piyasalarda yeni güvenli limanın ABD borsaları olduğu söylendi.



CNBC yayına katılan finansal danışmanlık şirketi Yardeni Research’ün Başkanı Ed Yardeni, “ABD’nin güveli liman olduğunu düşünüyorum. ABD’de uzun vadeli yatırımların önüne geçecek herhangi bir engelin olduğunu düşünmüyorum” dedi.

Geçen hafta Cuma günü beklentilerin altında gelen işsizlik oranına ek olarak dün de haftalık işsizlik maaşı başvurularının son beş yılın en iyi seviyesine gerilediği görüldü.

Yardeni, borsalardaki yükselişte yatırımcıların Avrupa’daki krizin Lehman Brothers’ın çöküşünün ardından yaşanan sürece benzemeyeceği konusunda ikna olmalarına bağladı ve yükselişin devam edeceğine işaret etti.