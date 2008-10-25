Borsalarda elektronik tsunami

Dünya borsaları çakıldı, İMKB 3,45 ekside

Uluslararası piyasalar bu kez Asya’dan özellikle Japonya’dan gelen haberlerle karıştı. ABD’de önceki gün yaşanan olumlu kapanışlara karşın dünya elektronik devi Japon Sony’nin kazanç tahminlerini düşürmesi ve Samsung’un kárındaki gerileme ile Asya borsaları tepetaklak oldu. Asya’daki çöküş domino etkisiyle Avrupa borsalarını ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda düşüşü tetikledi. Asya’dan Avrupa borsalarda düşüş yüzde 10’ları buldu. Uzmanlar, global ekonomideki sıkışmanın şirket kalarını etkileyeceği beklentisi ile borsaların hızlı bir düşüş yaşadığını belirtiyor.Nikkei 26 yıllık dibine yakınGece ABD’den gelen yüzde 2’lik yükseliş haberleri ile piyasaların dün biraz daha sakin bir gün yaşaması beklenirken, beklenen toparlanma olmadı. Çünkü Asya borsaları, Samsung ve Sony’den gelen olumsuz haberlerin yanında Toyota’nın satışlarının yedi yıldır ilk kez gerilemesi ile dip yaptı. Dünyanın en büyük ikinci borsası olan Tokyo Borsası’nda Nikkei endeksi yüzde 9.60 gerileyerek, 7 bin 649 puana inerek, 1982 yılında gördüğü dibe çok yaklaştı. Nikkei 40 puan daha düşerse 7 bin 609 puan ile dibe inmiş olacak.Tekonoloji hisseleri çöktüSony’den yapılan açıklamada, şirketin net gelirlerinin geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 59 azalacağı belirtildi. Sony, bu performans düşüşüne sebep olarak Yen’deki güçlenme ve ekonomik görünümün kötüleşmesini gösterirken hisseleri de yüzde 14 değer yitirdi. Sony’nin açıklamasının bütün elektronik hisseleri üzerinde baskı oluşturduğunu ifade eden uzmanlar, diğer şirket hisselerinde de ciddi kayıplar göründüğünüe dikkat çekiyor. Samsung günü yüzde 14 düşüşle noktalarken, Panasonic hisseleri yüzde 12, Sharp hisseleri de yüzde 14 değer yitirdi. Hong Kong Borsası’nda Hang Seng endeksi dün yüzde 8.33, Güney Kore’de de Kospi endeksi 2001 yılından bu yana en büyük düşüşünü kaydederek yüzde 11 geriledi. Asya’da piyasaların kontrolden çıktığını belirten fon yöneticisi Yuji Ogino, "Bu çöküş bizim şimdiye kadar gördüklerimizden çok farklı. Çözüm için birşey söylemek de çok zor" dedi.İngiltere daraldı, Avrupa çöktüAsya’daki çöküşün ardından Avrupa borsaları da dibe vurdu. Asya’nın ardından Avrupa borsaları da yüzde 5’i aşan düşüşlerle açıldı. İngiltere ekonomisinin üçüncü çeyrekte yüzde 0.5 daraldığının açıklanmasıyla borsalarda düşüş hızlandı ve bir ara yüzde 10’a yaklaştı. Frankfurt ve Paris borsalarında düşüşler yüzde 8’i aşarken, Londra Borsası’nda yüzde 6’yı aşan kayıplar yaşandı. Avrupa’nın önde gelen 300 hisse senedinin yer aldığı FTSEurofirst300 Endeksi de yüzde 7’nin üzerinde düştü. Küresel hisse senetleri için önemli gösterge olan MSCI dünya endeksi 5 yılın en düşük düzeyine indi. MSCI gelişen piyasalar endeksi de 4 yılın en düşük seviyelerine geriledi. Bu arada ABD borsaları da düşüşle açıldı.Raymond James’e geçici durdurmaSermaye Piyasası Kurulu (SPK), Raymond James Yatırım Menkul Kıymetler AŞ’nin sermaye piyasası faaliyetlerinin, sermaye yeterlilik yükümlülükleri sağlanıncaya kadar bugün saat 17.15 itibariyle geçici olarak durdurulduğunu açıkladı. SPK’nın haftalık bülteninde özel durumlar bölümünde yer alan açıklamada, "Sermaye Piyasası Kanunu’nun 46’ncı maddesi (g bendi) uyarınca sermaye yeterliliği yükümlülükleri sağlanıncaya kadar geçici olarak durdurulmasına karar verilmiştir. Aracı kurumun kurucusu olduğu yatırım fonlarının katılma paylarının geri iadesi işlemleri aracı kurum tarafından yürütülmeye devam edilecektir" denildi.İMKB 24 binin altını da gördüUluslararası piyasalarda yaşanan tsunami, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’na (İMKB) yüzde 3.45 düşüş olarak yansıdı. Önceki gün son dakika alımlarıyla 25 bin puanın üzerinde kalan İMKB endeksi, hedge fonların (serbest fonlar) çıkışlarının devam etmesiyle güne satıcılı başladı. İMKB Ulusal 100 endeksi sabah açılışta 24 bin 76 puana kadar geriledi. Avrupa borsalarındaki artan satışlara paralel İMKB’de de ikinci ikinci seansta satışlar hızlandı ve yeni satış dalgasıyla endeks birara 24 binin altını da indi ve 23 bin 571 puana kadar geriledi. Bu değeriyle Mayıs 2005 seviyelerine yaklaşan endeks, günü toparlanarak yüzde 3.45’lik düşüşle 24.176 puandan kapattı.Rus borsasında işlemler durduGelişmekte olan Avrupa borsalarında da sert kayıplar yaşandı. Rus Borsası’nda düşüşler yüzde 14’ü aşınca işlemler pazartesiye kadar durduruldu. Rusya borsasında geçtiğimiz haftalarda da sert iniş çıkışlar karşısında işlemler defalarca durdurulmuştu.Japon Yeni 13 yılın zirvesindeABD Doları, Japon yeni karşısında 1995 yılından bu yana son 13 yılın en düşük seviyesine düştü. Yatırımcılar carry trade pozisyonlarını çözerken Japon Yeni’ne geri dönüş yapmaya başladı. Dolar-yen paritesi 92.80’e kadar geriledi. Doların ABD ekonomisindeki durgunluk kaygıları ve finansal kriz nedeniyle baskı altında olduğu belirtiliyor.Dünya borsaları tepetaklak olduAlmanya-7.84Fransa-6.44İngiltere - 7.22ABD Dow Jones -4.14ABD Nasdaq-3.84Japonya-9.60Brezilya -7.33Arjantin -6.15Türkiye - 3.45