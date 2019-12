-BORSALARDA DÜŞÜŞLER DEVAM EDİYOR TOKYO/SİNGAPUR (A.A) - 09.08.2011 - Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard and Poor's'un (S&P) ABD'nin kredi notunu düşürme kararı borsaları sarsmaya devam ediyor. Asya borsaları bugün de büyük kayıplar verdi. Uluslararası piyasalarda ham petrol fiyatlarındaki gerileme sürüyor. Japonya'da Tokyo Borsası'nın temel göstergesi Nikkei 225 Endeksi yüzde 1,68 (153,08 puan) azalarak 9 bin puanın altına indi ve 8.944,47 puandan kapandı. Asya'da ayrıca Çin'de Şanghay Borsası'nda SE Composite Endeksi yüzde 0,37 ve SE Endeksi yüzde 0,53, Tayland Borsası yüzde 2,32, Hindistan Borsası yüzde 1,09, Avustralya Borsası yüzde 2,69, Singapur Borsası yüzde 3,70, Güney Kore Borsası yüzde 4,83, Endonezya Borsası yüzde 2,67, Hong Kong Borsası yüzde 6,01 ve Tayvan Borsası yüzde 0,79 değer kaybetti. -AMERİKA VE AVRUPA BORSALARI- ABD'de dün New York Borsası'nda Dow Jones Endeksi yüzde 5,55 (634,76 puan) değer kaybederek, 10.809,80 puana, Standard and Poor's 500 Endeksi aynı gün yüzde 6,66 (79,92 puan) azalarak 1.119,46 puana, Nasdaq Bileşik Endeksi yüzde 6,90 (174,72 puan) azalarak 2.357,69 puana indi. Avrupa'da da dün borsalar büyük kayıplarla kapandı. Londra Borsası'nda dün FTSE-100 Endeksi yüzde 3,39 (178,94 puan) değer kaybederek 5.068,95 puandan günü kapattı. FTSE-100 Endeksi böylece 7 Temmuz 2010'dan bu yana en düşük seviyesinden kapanmış oldu. Frankfurt Borsası'nda Dax Endeksi yüzde 5,02 (312,89 puan) azalarak 5.923,27 puandan ve Paris Borsası'nda Cac 40 Endeksi yüzde 4,68 (153,37 puan) düşerek 3.125,19 puandan günü tamamladı. İtalya'da Milano Borsası'nda FTSE MIB Endeksi yüzde 2,43, İspanya'da Madrid Borsası'nda IBEX 35 Endeksi yüzde 2,44, Portekiz'de PSI Endeksi yüzde 3,13, Hollanda'da AEX Endeksi yüzde 4,38, İsviçre'de Zürih Borsası yüzde 3,95, Atina Borsası yüzde 6 ve Rusya'da Moskova Borsası'nda MICEX Endeksi yüzde 5,50 değer kaybetti. -PETROL FİYATI- Uluslararası piyasalarda ABD ham petrolünün varil fiyatı 79 doların altında ve Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı 99 dolar seviyesinde işlem görüyor. Dün yüzde 6,4 oranında düşen ABD ham petrolünün eylül ayı teslimi varil fiyatı bugün Asya'daki işlemlerde 2,63 dolar değer kaybıyla 78,66 dolardan işlem görüyor. ABD ham petrolünün varil fiyatı dün 5,57 dolar düşerek 81,31 dolardan kapandı. Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı eylül ayı teslimi de 4,68 dolar düşerek 99,06 dolardan satılıyor.