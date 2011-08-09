T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

BORSALARDA DÜŞÜŞLER DEVAM EDİYOR  TOKYO/SİNGAPUR (A.A)

09 Ağustos 2011 12:23

-BORSALARDA DÜŞÜŞLER DEVAM EDİYOR  TOKYO/SİNGAPUR (A.A) - 09.08.2011 - Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard and Poor's'un (S&P) ABD'nin kredi notunu düşürme kararı borsaları sarsmaya devam ediyor. Asya borsaları bugün de büyük kayıplar verdi. Uluslararası piyasalarda ham petrol fiyatlarındaki gerileme sürüyor. Japonya'da Tokyo Borsası'nın temel göstergesi Nikkei 225 Endeksi yüzde 1,68 (153,08 puan) azalarak 9 bin puanın altına indi ve 8.944,47 puandan kapandı.   Asya'da ayrıca Çin'de Şanghay Borsası'nda SE Composite Endeksi yüzde 0,37 ve SE Endeksi yüzde 0,53, Tayland Borsası yüzde 2,32, Hindistan Borsası yüzde 1,09, Avustralya Borsası yüzde 2,69, Singapur Borsası yüzde 3,70, Güney Kore Borsası yüzde 4,83, Endonezya Borsası yüzde 2,67, Hong Kong Borsası yüzde 6,01 ve Tayvan Borsası yüzde 0,79 değer kaybetti. -AMERİKA VE AVRUPA BORSALARI- ABD'de dün New York Borsası'nda Dow Jones Endeksi yüzde 5,55 (634,76 puan) değer kaybederek, 10.809,80 puana, Standard and Poor's 500 Endeksi aynı gün yüzde 6,66 (79,92 puan) azalarak 1.119,46 puana, Nasdaq Bileşik Endeksi yüzde 6,90 (174,72 puan) azalarak 2.357,69 puana indi. Avrupa'da da dün borsalar büyük kayıplarla kapandı. Londra Borsası'nda dün FTSE-100 Endeksi yüzde 3,39 (178,94 puan) değer kaybederek 5.068,95 puandan günü kapattı. FTSE-100 Endeksi böylece 7 Temmuz 2010'dan bu yana en düşük seviyesinden kapanmış oldu. Frankfurt Borsası'nda Dax Endeksi yüzde 5,02 (312,89 puan) azalarak 5.923,27 puandan ve Paris Borsası'nda Cac 40 Endeksi yüzde 4,68 (153,37 puan) düşerek 3.125,19 puandan günü tamamladı. İtalya'da Milano Borsası'nda FTSE MIB Endeksi yüzde 2,43, İspanya'da Madrid Borsası'nda IBEX 35 Endeksi yüzde 2,44, Portekiz'de PSI Endeksi yüzde 3,13, Hollanda'da AEX Endeksi yüzde 4,38, İsviçre'de Zürih Borsası yüzde 3,95, Atina Borsası yüzde 6 ve Rusya'da Moskova Borsası'nda MICEX Endeksi yüzde 5,50 değer kaybetti.  -PETROL FİYATI- Uluslararası piyasalarda ABD ham petrolünün varil fiyatı 79 doların altında ve Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı 99 dolar seviyesinde işlem görüyor. Dün yüzde 6,4 oranında düşen ABD ham petrolünün eylül ayı teslimi varil fiyatı bugün Asya'daki işlemlerde 2,63 dolar değer kaybıyla 78,66 dolardan işlem görüyor. ABD ham petrolünün varil fiyatı dün 5,57 dolar düşerek 81,31 dolardan kapandı. Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı eylül ayı teslimi de 4,68 dolar düşerek 99,06 dolardan satılıyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24