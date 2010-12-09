-BORSA GÜNÜ DÜŞÜŞLE KAPATTI İSTANBUL (A.A) - 09.12.2010 - İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında (İMKB) işlem gören hisse senetleri günlük bazda ortalama yüzde 2,64 oranında değer yitirerek 65.913,89 puandan kapandı. Endeksin 30 Kasım Salı günü kapanışı da bu seviyelerde gerçekleşmişti. İMKB 100 Endeksi, ikinci seansta 1.220,10 puan düşerek 65.913,89 puandan kapandı. Hisse senetleri ikinci seansta ortalama yüzde 1,82 oranında değer kaybetti. İlk seanstaki 570,62 puanlık düşüş dikkate alındığında, borsa endeksi günün tamamında 1.790,72 puan geriledi. Hisse senetleri günlük bazda ortalama yüzde 2,64 değer yitirdi.