-BORSA DÜŞÜŞLE KAPANDI İSTANBUL (A.A) - 08.07.2011 - İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında (İMKB) işlem gören hisse senetleri günlük bazda ortalama yüzde 0,79 oranında değer yitirdi. İMKB 100 Endeksi, ikinci seansta 612,79 puan düşerek 63.596,17 puandan kapandı. Hisse senetleri ikinci seansta ortalama yüzde 0,95 oranında düşüş gösterdi. İlk seanstaki 108,14 puanlık artış dikkate alındığında, borsa endeksi günün tamamında 504,65 puan geriledi. Hisse senetleri günlük bazda ortalama yüzde 0,79 değer yitirdi.