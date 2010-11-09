Borsadan yeni bir rekor

T24 - İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) 100 Endeksi gün sonunda 602,20 puan ve yüzde 0,85 artışla 71.543,26 puandan tüm zamanların yeni rekoruyla kapandı.



Böylece endeks tarihte ikinci kez 71.000 puanın üzerinde bir kapanış yapmış oldu.



Bundan önceki kapanış rekoru 71.006,82 puanla 22 Ekim Pazartesi günü, en yüksek seans içi rekoru da 71.776,82 puanla 25 Ekim Perşembe günü 1. Seansta kırılmıştı.



İMKB 100 Endeksi, ikinci seansta 81,98 puan artarak 71.543,26 puana çıktı. Hisse senetleri ikinci seansta yüzde 0,11 oranında değer kazandı.



İlk seanstaki 520,21 puanlık artış dikkate alındığında, İMKB 100 Endeksi günün tamamında 602,20 puan yükseldi. Hisse senetleri günlük bazda ortalama yüzde 0,85 değer kazandı.





