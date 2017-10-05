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Ekonomi

Borsadan bir şirket daha çıkıyor

Borsa İstanbul Menba Holding'i kottan çıkarma kararı aldı

05 Ekim 2017 13:41

Borsa İstanbul Yönetim Kurulu, Menba Holding paylarının borsa kotundan çıkarılmasına karar verdi.

Borsa İstanbul Menba Holding'i kottan çıkarma kararı aldı. Borsa İstanbul'un KAP'ta yer alan  açıklamasına  göre,  söz  konusu kararın şirketin faaliyetlerini devam ettiremeyecek  seviyede finansman sıkıntısına düşmüş olması ve Borsa  tarafından talep  edilen belgelerin verilmemesi nedeniyle  alındığı belirtildi.

Bigpara'nın haberine göre; KAP'ta yer alan şirket bilgilerine göre Menba Holding gelişen işletmeler pazarında C Grubu'nda işlem görüyordu.

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