Borsa'dan 2.5 yıllık rekor seviye

T24 - İMBK 100 Endeksi, günü 57 bin 44 puanla kapatarak son 30 ayın zirvesine ulaştı. Son günlerde devam eden yükselişini bugünkü rekorla kapatan rekor borsa şu an gerek Türkiye'deki Anayasa değişkliği taslağı üzerindeki tartışma ikliminden gerekse Avrupa'daki olumsuz ekonomik havadan etkilenmediği gözlenlenmekte.



Türkiye'nin gündemini hafta başından bu yana meşgul eden Anayasa değişikliği paketinin tartışmaları ve Avrupa'da Yunanistan'ın yaşadığı ekonomik krizle birlikte euro-dolar paritesinin ABD lehine değişmesi İMKB'yi henüz olumsuz etkilemedi. Borsa da son günlerdeki çıkışını sürdürerek günü son 2.5 yılın zirvesi olan 57 bin 44 puandan kapattı.



İMKB güne pozitif alımlarla başladı



Hafif pozitif bir açılış yapmasının ardından alımların hızlandığı İMKB'de, dış piyasalardaki olumlu seyrin desteğiyle yükseldi.



Endeks ilk seansı yüzde 1.49 artışla 55 bin 956 puandan tamamladı. İkinci seansta da artışını sürdüren endeks gün sonunda yüzde 3.46 artışla 57 bin 44 puandan günü tamamladı. Endeks, 1 Kasım 2007 tarihinden sonra ilk kez gün sonu kapanışını 57 bin puanın üstünde gerçekleştirdi.



Endeks, en son 57 bin puanın üstünü 1 Kasım 2007'de 57 bin 371 puanla görmüştü.



Seans içinde 57 bin puan seviyeleri en son 11 Aralık 2007 günü görülürken, endeks seans içinde 57 bin puan ve üzerini ilk kez 57 bin 350 puanla 8 Ekim 2007'de, ilk gün sonu kapanışını da 57 bin 910 puanla 9 Ekim 2007'de yapmıştı.



Hükümet'in Anayasa değişikliği paketiyle ilgili temaslarında son günlere yaklaşılırken, "uzlaşma sağlanamayacağı beklentilerinin siyasi riski artırma olasılığını değerlendiren analistler" gerçekleştirilmesine kesin gözüyle bakılan referandumdan hükümetin elinin güçlü çıkacağı beklentisinin ağır bastığını ve mevcut demokrasi ekseninden çıkılmasına yol açacak bir gelişme olmadığı sürece hisse senetlerinin bu dönemde herhangi bir siyasi riski fiyatlamasının beklenmediğini de belirmekteler.