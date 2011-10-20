-Borsa'daki günlük düşüş yüzde 3,0'ü aştı İSTANBUL (A.A) - 20.10.2011 - İMKB 100 Endeksi'nin 2. Seanstaki kaybı yüzde 1,50'yi, günlük kaybı da yüzde 3,0'ü aştı. İMKB 100 Endeksi en son 26 Eylül Pazartesi günü 1. Seansta gördüğü 55.000 puan seviyelerini tekrarladı. 1. Seansı 860,29 puan ve yüzde 1,49 oranındaki düşüşle 56.938,44 puandan kapanan endeks, dünkü 2. Seansın son yarım saatine girilirken 55.944,01 puana kadar geriledi. Endeks gördüğü bu en düşük seviye itibariyle günlük bazda 1.854,72 puan ve yüzde 3,21'e ulaşan bir kayıp yaşamış oldu. Daha sonra biraz toparlanan endeks 56.000 puanın hemen üzerinde bir seyir izliyor. 2. Seansın son yarım saatine girildiği şu dakikalarda İMKB 100 Endeksi 1. Seans kapanışına göre 781,89 puan ve yüzde 1,37'lik düşüşle 56.156,55 puan seviyesinde bulunuyor. Endeksin bu seviyelerdeki günlük kaybı da yüzde 2,84 olarak gerçekleşti.