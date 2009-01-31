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Ekonomi

Borsadaki çöküşün nedeni kokainmiş!

İtalyan profesör, 'Borsadaki düşüşün nedeni, finans yöneticilerinin aşırı kokain tüketimi olabilir' dedi

31 Ocak 2009 02:00

İtalya'nın ünlü farmakoloji uzmanı Prf. Dr. Silvio Garattini, küresel ekonomik krizle sürekli alarm çanlarının çaldığı borsadaki düşüşe ilginç bir yorum getirdi.

Gharattini'nin ``Borsadaki düşüşün nedeni, finans yöneticilerinin aşırı kokain tüketimi olabilir'' sözleri finans dünyasında soğuk duş etkisi yarattı.

Mario Negri Enstitüsü Genel Müdürlüğü görevini de yürüten Garattini, ``Uyuşturucu hakkında birçok araştırma yapıyoruz. Bunlar gösteriyor ki; İtalyan finans ve ekonomisinin merkezi Milano'da, İsviçre ve Londra'dan çok daha fazla kokain kullanılıyor'' diye konuştu.

Grattini, ``Kokain, ilk saniyede, her şeyi yapabileceğin duygusunu verir ve dünyayı pembe gösterir. Her şeyin kontrolün altında olduğunu düşünerek çalıştığında ise tüm kararları hızlı bir şekilde alırsın. Ama sonra yarı depresyon durumuna geçilir, yorgunluk başlar, insanın tepki verme kabiliyetini yok eder. Kokain, finans yöneticilerini kumar oynamaya iterek, yanlış karar almalarını sağlayıp, ekonomik krizi dah da kötü hale getirebilir'' dedi.

Kişisel uyuşturucu kullanımının suç sayılmadığı İtalya'da, bağımlılık düzeyi de her geçen gün artıyor. Araştırmalar, düzenli kokain kullanıcılarının aylık 2 bin Euro üzerinde gelir sahibi olanlar arasında yoğun olarak yeraldığını ve maaşlarının yaklaşık yüzde 60'ını kokaine yatırdıklarını gösteriyor. Ülkede kokainin gram fiyatı 60 ile 80 Euro arasında değişiyor.

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