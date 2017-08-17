Borsadaki bankaların ilk yarı kârı yüzde 33 arttı

Borsa İstanbul'da işlem gören 9 mevduat bankasının net kârı, bu yılın yarısında 2016'nın aynı dönemine göre yüzde 32,9 artarak 16 milyar 962 milyon lira olurken, ortalama öz kaynak kârlılığı da yüzde 15 seviyesinde gerçekleşti.

ICBC Turkey Bank hariç Borsada işlem gören Akbank, DenizBank, Garanti Bankası, Halkbank, İş Bankası, QNB Finansbank, Şekerbank, VakıfBank ve Yapı Kredi'nin konsolide olmayan toplam aktif büyüklüğü bu yılın haziran sonu itibarıyla 1 trilyon 960 milyar lirayı aştı. Söz konusu rakam, geçen yılın sonuna kıyasla yüzde 9'un üzerinde artışa işaret etti.

Borsa İstanbul'da işlem gören 9 mevduat bankasının ilk yarı net karı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 32,9 artarak 16 milyar 962 milyon liraya ulaştı.

Borsada işlem gören bankaların öz kaynakları, söz konusu dönemde yaklaşık yüzde 11 artarak 213 milyar lirayı aşarken, ortalama öz kaynak karlılığı da yüzde 15 düzeyinde gerçekleşti.

Şekerbank'ta kâr artışı yüzde 147,9

Borsa İstanbul'daki mevduat bankaları içinde ilk yarıda en fazla net kârı yaklaşık 3 milyar 80 milyon TL ile Garanti Bankası elde etti. Net kârda Garanti Bankası'nı 2 milyar 905 milyon lira ile Akbank ve 2 milyar 887 milyon lira ile İş Bankası izledi.

Net kârını 2016'nın ilk yarısına göre en çok artıran banka ise Şekerbank oldu. Kâr artışı yüzde 147,9 olan Şekerbank'ı, yüzde 92,2 ile VakıfBank ve yüzde 46,6 ile QNB Finansbank takip etti.

Ortalama öz kaynak karlılığı en yüksek banka da VakıfBank olarak belirlendi. Haziran 2017 itibarıyla ortalama öz kaynak karlılığı yüzde 18,9 düzeyinde bulunan VakıfBank'ı, yüzde 16 ile Akbank ve yüzde 15,7 ile Garanti Bankası izledi.

Ziraat'in kârı, Borsa İstanbul'daki 9 bankanın toplam kârının 4'te biri

Borsa İstanbul'da işlem görmeyen Ziraat, Türkiye'nin en büyük aktif toplamına sahip bankası olurken, net kârını da ilk yarıda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 28 artırarak 4 milyar 336 milyon liraya çıkardı.

Ziraat'in ilk yarı net karı, Borsa İstanbul'daki 9 mevduat bankasının toplam kârının yaklaşık 4'te birine denk geliyor.

Bankanın ortalama öz kaynak kârlılığı da Haziran 2017 sonu itibarıyla yüzde 19,2 seviyesinde gerçekleşti.

Türk bankacılık sektörünün kârı 25,4 milyar lirayı aştı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre de Türk bankacılık sektörünün dönem net kârı, bu yılın ilk yarısında 2016'nın aynı dönemine oranla yüzde 33,2 artarak 25 milyar 355 milyon liraya yükseldi. Bankalar, geçen yılın ilk yarısında 19 milyar 33 milyon lira kar elde etmişti.

Bankacılık analistleri, ilk yarıdaki kâr artışında, ekonomi yönetimi ve düzenleyici kurumların bankaların üzerindeki yükleri hafifletmesi ve hükümetin büyümeyi destekleyici yönde aldığı teşvik paketlerinin etkili olduğunu belirtti.