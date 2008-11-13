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Ekonomi

Borsada yerli yatırımcıya vergi kalktı

Hisse senedindeki yüzde 10'luk stopajı yerli yatırımcı için de sıfırlayan Bakanlar Kurulu kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

13 Kasım 2008 02:00

Hisse senedindeki yüzde 10'luk stopajı yerli yatırımcı için de sıfırlayan Bakanlar Kurulu kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yarın yürürlüğe girecek kararla, hisse senedi stopajında yerli-yabancı ayrımı kalktı. Buna göre, yerli yatırımcılar da yabancılar gibi sıfır stopaja tabi tutulacak.

Düzenlemeden menkul kıymetler yatırım ortaklıkları hisse senetleri hariç tutulurken, tam mükellef gerçek kişi ve kurumlar tarafından elde edilen diğer kazançlar için ise stopaj oranı yine yüzde 10 olarak uygulanacak.

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