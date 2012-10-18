Borsada yeni rekorlar gelebilir

Güne 70.868,74 puandan başlayan borsada, yeni rekor seviyelerinin görülmesinin mümkün olduğu bildirildi.

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) 100 endeksi güne önceki kapanışa göre 182,24 puanlık yükselişle 70.868,74 puandan başladı. İMKB'de hisse senetleri ortalama yüzde 0,26 oranında değer kazanırken bankacılık endeksi yüzde 0,36, sınai endeks ise 0,22 oranında yükseliş kaydetti.

İMKB 100 endeksi dün en yüksek 70.828,63 puanı gördükten sonra günü 70.565,22 puandan kapatmıştı.

Bugün açıklanacak Merkez Bankası PPK kararları ve akşam başlayacak AB liderler zirvesi öncesi yapılacak açıklamaların takip edileceğini kaydeden analistler endeksin 71.000 ve 71.500 - 71.800 bandının direnç 70.300 ve 69.900 seviyesinin ise destek olarak takip edileceğini ifade ediyor.