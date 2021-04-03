Borsada yatırımcı sayısı mart ayında rekor kırdı

Merkezi Kayıt Kuruluşu verilerine göre Mart ayında borsada yerli yatırımcı sayısı 2,2 milyonu aşarak yeni rekor seviyeye yükseldi. 2020 boyunca borsada yerli yatırımcı sayısı hızla yükselirken 2021'in Ocak ayında 2 milyon eşiğini aşmıştı



Borsada yatırımcı sayısında Şubat ayında görülen sınırlı gerileme Mart ayında yerini rekor seviyeye bıraktı.

Mart ayında borsada yerli yatırımcı sayısı 2 milyon 236 bin 892 olarak kaydedildi. Böylelikle bir önceki aya göre yatırımcı sayısında yüzde 5 artış kaydedildi. Yılbaşından bu yana yerli yatırımcılar arasında 259 bin 916 kişinin katıldığı görüldü.

bloomberght'nin haberine göre; Mart ayı rakamlarında BIST 100 yatırımcılarının sayısının yaklaşık 1,6 milyon olurken, BIST 30 yatırımcılarının ise 1,2 milyon civarında olduğu izlendi.

Yatırımcıların önemli bölümünün de portföyünün 10 bin liranın altında oluştuğu görüldü. MKK verilerine göre yatırımcıların yüzde 54,4'ünün hesabı 10 bin liranın altında. Hesabı 1 milyon ve üzerinde olan yatırımcıların ağırlığı ise yüzde 1,3 seviyesinde.