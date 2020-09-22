Borsada yabancı yatırımcı payı düşmeye devam ediyor; bazı hisselerde sıfıra yaklaştı

Yabancı yatırımcıların Borsa İstanbul'da payı yüzde 50 seviyesine inerken, hisse bazında çok daha dramatik düşüşler göze çarpıyor. Bazı hisselerde yabancı payı neredeyse sıfıra geriledi.

Dünya'dan Şebnem Turhan'ın haberine göre, yabancı yatırımcı 2020 başından beri Türkiye sermaye piyasalarında sert satışlar gerçekleştiriyor. Özellikle Borsa İstanbul'da yabancının 2019 sonunda yüzde 60,9 olan payı 11 Eylül itibariyle yüzde 50'ye geriledi ve 11 puanlık bir düşüş yaşandı.

Borsa İstanbul'da yılbaşından bu yana en yoğun yabancı satışı Kent Gıda hisselerinde oldu. Kent Gıda'da 2019 sonunda yüzde 93,62 olan yabancı yatırımcı payı şu an yüzde 0,01 seviyesinde. İkincilik pandemiden oldukça kötü etkilenen Doco hisselerinde. Doco'da yabancı payı 75,2 puan düşüşle yüzde 5,31'e indi. Üçüncü sırada kamu bankası Vakıfbank var. Yüzde 70,26 olan yabancı payı yüzde 6,43'e düşmüş durumda.

Merkez Bankası verilerine göre yılbaşından 11 Eylül ile biten haftaya kadar yabancı yatırımcıların hisse senedinde 5 milyar 611 milyon dolarlık satış yaptığı görülüyor. DİBS'te ve şirket borçlanma senetlerinde ise sırasıyla 7 milyar 682 milyon dolar ve 147 milyon dolarlık net satış olmak üzere toplamda 13 milyar 440 milyon dolarlık çıkış yaşandı. 11 Eylül ile biten haftada, yurt dışı yerleşiklerin tahvil-bono piyasasındaki payı yüzde 3,33'e, hisse senedi piyasasında yüzde 50'ye geriledi.

4-11 Eylül haftasında reel olarak 30,2 milyon dolar hisse senedi, 32,4 milyon dolar repo dahil Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) satan yabancı yatırımcı son 1 yıllık süre zarfında 5 milyar 843 milyon dolarlık hisse senedi satışı yaptı.

Öte yandan Borsa İstanbul hem TL hem de dolar bazında düşük fiyatıyla yatırımcılara yüksek prim fırsatı ile öne çıksa da yabancı yatırımcı halen daha Türkiye sermaye piyasalarından çıkışını sürdürüyor.