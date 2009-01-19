Borsada yabancı payı yüzde 67,18'e geriledi

Yabancı yatırımcıların İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında (İMKB) payı, önceki haftaya göre yüzde 67,18'e geriledi.



Merkezi Kayıt Kuruluşu verilerine göre, 16 Ocak 2009 tarihinde yabancıların hisse adedi bakımından borsadaki payı yüzde 53,32 olurken, piyasa değeri açısından payı ise yüzde 67,18 olarak gerçekleşti.



Yabancılar, bu tarih itibariyle 12 milyar 656 milyon 185 bin 438 adet hisse ile toplam 39 milyar 882 milyon 760 bin 580 TL tutarında piyasa değerini ellerinde bulundurdu.



Yabancıların 9 Ocak 2009 tarihinde İMKB'deki payı, yüzde 67,46 seviyesindeydi.

