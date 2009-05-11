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Ekonomi

Borsada yabancı payı yüzde 63.91'e çıktı

11 Mayıs 2009 13:24

Yabancı yatırımcıların İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında (İMKB) payı, önceki haftaya göre artarak yüzde 63,91'e yükseldi.

Merkezi Kayıt Kuruluşu verilerine göre, 8 Mayıs 2009 tarihinde yabancıların hisse adedi bakımından borsadaki payı yüzde 52,40 olurken, piyasa değeri açısından payı ise yüzde 63,91 olarak gerçekleşti.

Yabancılar, bu tarih itibariyle 12 milyar 999 milyon 580 bin 785 adet hisse ile toplam 50 milyar 503 milyon 87 bin 893 lira tutarında piyasa değerini ellerinde bulundurdu.

Yabancıların 30 Nisan 2009 tarihinde İMKB'deki payı yüzde 63,24 seviyesindeydi.

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