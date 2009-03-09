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Ekonomi

Borsada yabancı payı gerileyerek yüzde 63.29’a düştü

Yabancı yatırımcıların İMKB'deki payı, önceki haftaya göre gerileyerek yüzde 63,29'a düştü.

09 Mart 2009 02:00

Yabancı yatırımcıların İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında (İMKB) payı, önceki haftaya göre gerileyerek yüzde 63,29'a düştü.

Merkezi Kayıt Kuruluşu verilerine göre, 6 Mart 2009 tarihinde yabancıların hisse adedi bakımından borsadaki payı yüzde 49,76 olurken, piyasa değeri açısından payı ise yüzde 63,29 olarak gerçekleşti.

Yabancılar, bu tarih itibariyle 12 milyar 122 milyon 984 bin 79 adet hisse ile toplam 35 milyar 606 milyon 759 bin 631 TL tutarında piyasa değerini ellerinde bulundurdu.

Yabancıların 27 Şubat 2009 tarihinde İMKB'deki payı, yüzde 63,53 seviyesindeydi.

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