-BORSADA YABANCI PAYI GERİLEDİ İSTANBUL (A.A) - 13.12.2010 - Yabancı yatırımcıların İstanbul Menkul Kıymetler Borsasındaki (İMKB) payı, önceki haftaya göre düşerek yüzde 67,04'e geriledi. Merkezi Kayıt Kuruluşu verilerine göre, 10 Aralık 2010 tarihinde yabancıların hisse adedi bakımından borsadaki payı yüzde 52,82 olurken, piyasa değeri açısından payı ise yüzde 67,04 olarak gerçekleşti. Yabancılar, bu tarih itibariyle 16 milyar 579 milyon 939 bin 406 adet hisse ile toplam 108 milyar 725 milyon 849 bin 35 liralık hisseyi ellerinde bulundurdu. Yabancıların 3 Aralık 2010 tarihinde İMKB'deki payı yüzde 67,39 seviyesindeydi.