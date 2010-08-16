-BORSADA YABANCI PAYI AZALDI İSTANBUL (A.A) - 16.08.2010 - Yabancı yatırımcıların İstanbul Menkul Kıymetler Borsasındaki (İMKB) payı, önceki haftaya göre azalarak yüzde 66,37'ye geriledi. Merkezi Kayıt Kuruluşu verilerine göre, 13 Ağustos 2010 tarihinde yabancıların hisse adedi bakımından borsadaki payı yüzde 52,22 olurken, piyasa değeri açısından payı ise yüzde 66,37 olarak gerçekleşti. Yabancılar, bu tarih itibariyle 15 milyar 722 milyon 669 bin 467 adet hisse ile toplam 94 milyar 50 milyon 760 bin 796 liralık hisseyi ellerinde bulundurdu. Yabancıların 6 Ağustos 2010 tarihinde İMKB'deki payı yüzde 66,78 seviyesindeydi.