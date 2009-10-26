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Ekonomi

Borsada yabancı payı azaldı

Yabancı yatırımcıların İMKB'deki payı, önceki haftaya göre azalarak yüzde 66,70'e geriledi.

26 Ekim 2009 02:00

Yabancı yatırımcıların İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'ndaki (İMKB) payı, önceki haftaya göre azalarak yüzde 66.70'e geriledi.

Merkezi Kayıt Kuruluşu verilerine göre, 23 Ekim 2009 tarihinde yabancıların hisse adedi bakımından borsadaki payı yüzde 53.07 olurken, piyasa değeri açısından payı ise yüzde 66,70 olarak gerçekleşti.

Yabancılar, bu tarih itibariyle 14 milyar 45 milyon 825 bin 668 adet hisse ile toplam 81 milyar 53 milyon 572 bin 59 lira tutarında piyasa değerini ellerinde bulundurdu.

Yabancıların 16 Ekim 2009 tarihinde İMKB'deki payı yüzde 66.83 seviyesindeydi.

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