-BORSADA YABANCI PAYI ARTTI İSTANBUL (A.A) - 09.08.2010 - Yabancı yatırımcıların İstanbul Menkul Kıymetler Borsasındaki (İMKB) payı, önceki haftaya göre artarak yüzde 66,78'e yükseldi. Merkezi Kayıt Kuruluşu verilerine göre, 6 Ağustos 2010 tarihinde yabancıların hisse adedi bakımından borsadaki payı yüzde 52,37 olurken, piyasa değeri açısından payı ise yüzde 66,78 olarak gerçekleşti. Yabancılar, bu tarih itibariyle 15 milyar 766 milyon 840 bin 697 adet hisse ile toplam 96 milyar 422 milyon 861 bin 888 liralık hisseyi ellerinde bulundurdu. Yabancıların 30 Temmuz 2010 tarihinde İMKB'deki payı yüzde 66,68 seviyesindeydi.