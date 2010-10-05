-BORSADA TÜM ZAMANLARIN REKORU İSTANBUL (A.A) - 05.10.2010 - İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) Bileşik Endeksi gün sonunda 868,28 puan ve yüzde 1,33 artışla 66.283,23 puandan tüm zamanların rekoruyla kapandı. İkinci seansın ikinci yarısında görülen 66.473,39 puanlık seviye de endeksin yeni seans içi rekoru olarak kaydedildi. Bundan önceki kapanış rekoru 65.774,37 puanla 30 Eylül Perşembe günü, en yüksek seans içi rekoru da 66.121,97 puanla 29 Eylül Çarşamba günü 2. seansta kırılmıştı. İMKB Ulusal 100 Endeksi, ikinci seansta 381,16 puan artarak 66.283,23 puana çıktı. Hisse senetleri ikinci seansta yüzde 0,58 oranında değer kazandı. İlk seanstaki 487,12 puanlık artış dikkate alındığında, Borsa endeksi günün tamamında 868,28 puan yükseldi. Hisse senetleri günlük bazda ortalama yüzde 1,33 değer kazandı. Endeksin geçen hafta sonuna göre iki günlük artışı 2,16'ya ulaşırken, geçen ay sonuna göre artış oranı yüzde 0,77, geçen yıl sonuna göre artış oranı da yüzde 25,48 olarak gerçekleşti.