Borsada sert kayıp; günü yüzde 4,5 düşüşle kapattı

Küresel piyasalarda yılın ilk ayının son haftasında yaşanan düşüş bugün de devam etti. Borsa İstanbul da düşüşlere ayak uydururken bugünkü kayıp yüzde 4,5'e ulaştı. Analistler kasım ayından beri gelen yükseliş trendinin düzeltme eğilimine girip girmediğini sorgulamaya başladı.

Güne 1.536 puandan yatay başlangıç yapan BIST 100 Endeksi, günün ilk bölümüne hafif kayıplarla geride bırakmıştı. Günün ikinci bölümünde hız kazanan satışlar sonrası BIST 100 Endeksi, 1.467 puana kadar indi. Endeks günü 1.467 puandan tamamladı.

Küresel piyasalarda Covid-19 vaka sayısının 100 milyonu aşması, aşılama konusunda yaşanan tedarik sorunları ve salgının ekonomiye etkileri konusunda devam eden endişeler risk iştahı üzerinde baskı oluşturdu.

Bloomberg HT'nin haberine göre; küresel piyasalarda özellikle Avrupa Birliği (AB) ile AstraZeneca arasındaki aşı anlaşmazlığı moralleri bozdu. AB ile AstraZeneca Plc’nin aşı teslimatındaki gecikmelere ilişkin görüşme olup olmayacağı konusunda anlaşamamalarının ardından Stoxx Europe 600 Endeksi geriledi. Euro, Avrupa Merkez Bankası’nın (AMB) euronun daha fazla yükselmesini engelleyecek araçlara sahip olduğunu açıklamasının ardından değer kaybetti.

Piyasalarda gündemde ABD Merkez Bankası'nın (Fed) kararları ve sonrasında Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı açıklamalar var. Piyasa aktörleri Fed'in faizleri değiştirmesinin beklenmediğini ve sözlü yönlendirmede enflasyon ve istihdam vurgusuna devam edilebileceğini düşünüyor.