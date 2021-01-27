Borsada sert düşüş

Güne yatay seyirle başlayan BIST 100 endeksi, öğleden sonra hızlanan satışlarla yüzde 3'e varan kayıp yaşadı.
BIST 100 endeksi sanayi endeksi öncülüğünde sert düşüş kaydederek 1.500 puanın altını gördü.
Güne yatay başlayan endeks öğleden sonra yurt dışı piyasalardaki risk iştahının da gerilemesiyle yüzde 3'e varan gerileme gösterdi.
Sanayi endeksinde düşüş yüzde 4'e yaklaşırken, bankacılık endeksindeki düşüş de yüzde 2'yi geçti.
Hisse senetlerindeki sert düşüş nedeniyle çok sayıda kağıtta devre kesici uygulandı.