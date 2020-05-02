Borsada nisan ayının en fazla kazandıranı Trabzonspor

Borsa İstanbul'da işlem gören spor şirketlerinden Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği, hisselerindeki yüzde 69,8'lik artışla geçen ay yatırımcısına en fazla kazandıran spor şirketi oldu.

Trabzonspor'u, yüzde 17,5 ile Fenerbahçe Futbol AŞ, yüzde 16,2 ile Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar ve yüzde 9,7 ile Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ takip etti.

Spor şirketlerinin bu yılın ocak-nisan dönemindeki performanslarına bakıldığında da Trabzonspor, en fazla kazandıran spor şirketi oldu.

Söz konusu dönemde Trabzonspor, yatırımcısına yüzde 146,5, Galatasaray da yüzde 27 kazandırdı.

4 aylık dönemde Fenerbahçe'nin hisseleri yüzde 28,9, Beşiktaş'ın hisseleri ise yüzde 12,7 değer kaybetti.

En fazla piyasa değerine Galatasaray sahip

Borsa İstanbul'da en fazla piyasa değerine sahip spor şirketi ise Galatasaray oldu.

Nisan ayını 1 milyar 393 milyon 200 bin lira piyasa değeriyle tamamlayan Galatasaray'ı, 1 milyar 252 milyon 870 bin 344 lira ile Trabzonspor, 1 milyar 18 milyon 504 bin 199 lira ile Fenerbahçe ve 513 milyon 600 bin lira ile Beşiktaş izledi.

Borsada işlem gören 4 spor şirketinin Aralık 2019, Mart ve Nisan 2020 kapanış fiyatı değişimi, 2019 sonuna göre farkı ve piyasa değerleri şöyle: