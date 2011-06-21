-BORSADA MANİPÜLASYON İDDİASI İSTANBUL (A.A) - 21.06.2011 - Borsada manipülasyon yapıldığı iddiasıyla ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınanların sayısı 35'e yükseldi. Sarıyer Cumhuriyet Savcılığınca yürütülen ''örgütlü manipülasyon ve gelirlerin aklanması'' ile ilgili soruşturma kapsamında İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, Milli Takım Antrenörü Engin İpekoğlu, eski futbolcular Mecnur Çolak, Şenol Ustaömer, borsa çalışanları ve aracı kurum yetkililerinin de aralarında bulunduğu zanlıların sayısı 35'e yükseldi. Yaklaşık 9 ay sürdürülen fiziki ve teknik takip sonucu düzenlenen operasyonda, borsada manipülasyon yaparak haksız kazanç elde ettiği öne sürülen zanlıların yaklaşık 30 lüks cip ve otomobiline el konuldu, aralarında Beşiktaş Teknik Direktörü Tayfur Havutçu'nun da olduğu 47 kişinin banka hesapları donduruldu. İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesine götürülen zanlıların işlemlerin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.