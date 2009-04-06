Borsada 'keriz silkeleme'ye üç tutuklama

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (İMKB) manipülasyon yaptıkları iddiasıyla İstanbul, İzmir ve Ankara'da düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınanlardan 3'ü tutuklandı. 'Keriz silkeleyen' hisse sahipleri inceleniyor
İstanbul Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan 14 şüpheli, Şişli Adliyesi'ne getirildi. Cumhuriyet Savcısı tarafından ifadeleri alınan şüphelilerden Serkan K.K, Güneş K. ve Ercan İ.İ, tutuklanmaları istemiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi.
Nöbetçi mahkemeye çıkarılan 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.