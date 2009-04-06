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Ekonomi

Borsada 'keriz silkeleme'ye üç tutuklama

İMKB manipülasyon yaptıkları iddiasıyla İstanbul, İzmir ve Ankara'da düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınanlardan 3'ü tutuklandı.

06 Nisan 2009 03:00

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (İMKB) manipülasyon yaptıkları iddiasıyla İstanbul, İzmir ve Ankara'da düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınanlardan 3'ü tutuklandı. 

'Keriz silkeleyen' hisse sahipleri inceleniyor

İstanbul Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan 14 şüpheli, Şişli Adliyesi'ne getirildi. Cumhuriyet Savcısı tarafından ifadeleri alınan şüphelilerden Serkan K.K, Güneş K. ve Ercan İ.İ, tutuklanmaları istemiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi.

Nöbetçi mahkemeye çıkarılan 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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