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Ekonomi

BORSA'DA KAYIP 2 BİN PUANIN ÜZERİNE ÇIKTI İSTANBUL (A.A)

24 Şubat 2011 14:37

-BORSA'DA KAYIP 2 BİN PUANIN ÜZERİNE ÇIKTI İSTANBUL (A.A) - 24.02.2011 - İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (İMKB) ilk seansta endeksteki kayıp 2 bin puanı aştı. İMKB 100 endeksi güne 536,10 puanlık düşüşle 62.595,58 puandan başladı. Daha sonra endeks hızla gerileyerek, önce 62 bin puanın daha sonra da 61 bin puanın altına indi. İMKB 100 endeksi, seansın 1 saat 30 dakikalık bölümünü, önceki ikinci seans kapanışına göre 1.368,66 puan azalarak 61.736,02 puandan geçti. Hisse senetleri bu seviyede ortalama yüzde 2,17 değer kaybetti. Birinci seans kapanışına yakın endeks aşağı yönlü hareketini sürdürdü. Endeks saat 12.20 itibariyle önceki seansa göre 2.217,72 puan ve yüzde 3,51'lik değer kaybıyla 60.913,96 puan seviyelerinde seyrediyor. Bu bölümde toplam işlem hacmi ise 2 milyar 253 milyon civarında oldu.

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