-BORSA'DA KAR SATIŞLARI GELDİ İSTANBUL (A.A) - 27.10.2010 - İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında (İMKB) işlem gören hisse senetleri günlük bazda ortalama yüzde 3,05 oranında değer kaybetti. İMKB Ulusal 100 Endeksi, ikinci seansta 1.286,50 puan azalarak 68.588,51 puandan kapandı. Hisse senetleri ikinci seansta ortalama yüzde 1,84 oranında geriledi. İlk seanstaki 871,72 puanlık azalış dikkate alındığında, borsa endeksi günün tamamında 2.158,22 puan geriledi. Hisse senetleri günlük bazda ortalama yüzde 3,05 değer kaybetti.