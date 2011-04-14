-BORSADA İŞLEMLER DURDURULDU İSTANBUL (A.A) - 14.04.2011 - İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB), teknik bir nedenden ötürü Hisse Senetleri Piyasası işlemlerinin geçici olarak durdurulduğunu bildirdi. İMKB'nin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlanan seans durdurmaya ilişkin duyurusunda, ''Teknik bir nedenden ötürü Hisse Senetleri Piyasası işlemleri geçici olarak durdurulmuştur'' denildi. Duyuruda, konuyla ilgili ayrıca açıklama yapılacağı kaydedildi. Seans durdurulduğunda İMKB 100 Endeksi dünkü kapanışa göre 227,20 puan ve yüzde 0,33 kayıpla 67.976,23 puan seviyesinde bulunuyordu.