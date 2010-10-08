Borsada haftalık kazanç yüzde 3.6

T24

Gün içinde kar satışıyla geri çekilen borsa, alımların kendini göstermesiyle yeniden yükselişe geçti. 67.398 puanla yeni tarihi zirvesini test eden Bileşik Endeks, kapanışını 458 puan artışla 67.217 puandan yaptı. Endeks haftalık bazda ise yüzde 3.6 kazanç sağladı.



İMKB hisse senetleri piyasası haftanın son işlem gününe, yurtdışı piyasalara paralel olarak temkinli başladı. Kar satışıyla 66.118 puana inen piyasa günün ikinci yarısında artıya döndü. İMKB-100 67.398 puanla yeni zirvesini gördü.



Yurtiçinde bu sabah açıklanan sanayi üretimi ağustos ayında yüzde 11 ile piyasa beklentilerinin üzerinde artış gösterdi.



ABD tarım dışı istihdam verileri ise beklentinin üzerinde düştü. Ağustosta ABD'de tarım dışı istihdam 95 bin kişi azaldı. Yurtdışı piyasalarda karışık görünümler hakim.



Uluslararası piyasada bugün Euro, Dolar karşısında 1.39 seviyesinde işlem görürken, Dolar/Yen 81.70 sent seviyesine kadar indi. Yurtiçinde serbest piyasada dolar 1.4190, euro 1.9750 liradan kapandı.



Tahvil-bonoda haftanın son günü hafif yükselişle geçildi. Dün spot kapanışını yüzde 7.83 seviyesinden gerçekleştiren 25 Nisan 2012 vadeli gösterge kıymette bileşik faiz bugün spot kapanışını yüzde 7.90 seviyesinden gerçekleştirdi. Pazartesi valörlü işlemler ise yüzde 7.86 seviyesinde yer aldı.



Diğer yandan serbest piyasada cumhuriyet altını 413 liradan, çeyrek altın 101.5 liradan satıldı.



