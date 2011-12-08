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Ekonomi

Borsa'da günlük düşüş yüzde 3'ü aştı İSTANBUL (A.A)

08 Aralık 2011 19:54

-Borsa'da günlük düşüş yüzde 3'ü aştı İSTANBUL (A.A) - 08.12.2011 -  İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında (İMKB) işlem gören hisse senetlerindeki günlük kayıp yüzde 3,07'ye ulaştı. İMKB 100 Endeksi, birinci seansta 354,08 puan ve yüzde 0,64'lük kaybın ardından ikinci seansın ikinci yarısında düşüş trendine girdi. Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Mario Draghi'nin açıklamalarıyla düşüşe geçen endeks, kapanışa dakikalar kala günlük bazda 1.695,51 puan ve yüzde 3,07 oranındaki kayıpla 53.443,34 puana indi. Borsa günün tamamında 1.639,60 puan düşerek 53.499,25 puandan kapandı. Hisse senetleri günlük bazda ortalama yüzde 2,97 oranında değer yitirdi.

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