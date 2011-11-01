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Ekonomi

Borsada günlük düşüş yüzde 3'ü aştı İSTANBUL (A.A)

01 Kasım 2011 17:14

-Borsada günlük düşüş yüzde 3'ü aştı İSTANBUL (A.A) - 01.11.2011 - İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) 100 Endeksi dünkü kapanışa göre 1.861,38 puan ve yüzde 3,32 düşerek 54.200,09 puana kadar geriledi. Dün 56.061,42 puandan kapanan endeks 1. Seansı da 1.189,80 puan ve yüzde 2,12 kayıpla tamamladı. 2. Seansa 256,20 puan ve yüzde 0,47'lik düşüşle 54.615,47 puandan başladı. Kısa bir süre bu seviyelerde yatay seyreden endeks, açılışın ardından ilk yarım saat tamamlanırken günlük bazda 1.861,38 puan ve yüzde 3,32 gerileyerek 54.200,09 puana kadar süren bir düşüş daha yaşadı. Endeks en son 6 Eylül Salı günü ikinci seansta 54.463,33 puana kadar gerileyerek bu seviyelere inmişti.

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