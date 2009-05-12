Borsada günlük artış yüzde 2.61 oldu

İstanbul serbest piyasada akşam saatlerinde dolar 1.5630, Euro 2.1320 liradan satılıyor. Borsa yüzde 2.61 artışla kapandı



İstanbul serbest piyasada dolar 1.5650, Euro 2.1250 liradan güne başladı. Serbest piyasada dün kapanışta doların satış fiyatı 1,5620 lira, Euro’nun satış fiyatı ise 2,1200 lira olmuştu.



Bankalararası piyasa



Bankalararası piyasada dolar kotasyonları saat 15.40 itibariyle, alışta en düşük 1,5550 lira, en yüksek 1,5560 lira, satışta en düşük 1,5605 lira, en yüksek 1,5630 lira seviyesinde bulunuyor.



Borsa günlük olarak yüzde 2.61 değer kazandı



İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında (İMKB) işlem gören hisse senetleri günlük bazda ortalama yüzde 2,61 oranında değer kazandı.



İMKB Ulusal 100 Endeksi, ikinci seansta 44,31 puan düşerek 33.043,28 puandan kapandı.



Hisse senetlerinin ikinci seanstaki ortalama değer kaybı yüzde 0,13 oldu.



İlk seanstaki 884,53 puanlık artış dikkate alındığında, Borsa endeksi günün tamamında 840,22 puan yükseldi.



Hisse senetleri günlük ortalama yüzde 2,61 değer kazandı.



Faiz



İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarında işlem gören 2 Şubat 2011 vadeli, bugün valörlü tahvilin bileşik faizi, önceki kapanışa göre 0,08 puan artarak yüzde 11,97'ye çıktı. Bu tahvilin basit getirisi de yüzde 12,49'dan kapandı.



Bu kâğıdın önceki kapanıştaki basit getirisi yüzde 12,40, bileşik getirisi yüzde 11,89 olmuştu.



Parite



Uluslararası piyasalarda Euro-dolar paritesi 1,3695, sterlin-dolar paritesi 1,5338, yen-dolar paritesi ise 99,87 düzeyinde seyrediyor.



Tokyo Borsası günü düşüşle tamamladı



Borsanın temel göstergesi Nikkei Endeksi, düne göre, yüzde 1,62 azalarak 9.298,61 puan oldu.



New York Borsası, güne yükselişle başladı



Borsanın açılışında, düne göre, Dow Jones Sanayi Endeksi 23 puan artıp 8.442,00 puan oldu. Açılışta, Nasdaq Teknoloji Endeksi de 2 puan değer kazanıp 1.733,00 puana ulaştı.



Petrol fiyatları 60 doları gördü



Uluslararası piyasalarda petrol fiyatları, 2008 yılı Kasım ayından bu yana ilk kez 60 doları gördü.

Batı teksas tipi ham petrolün varil fiyatı, bir ara 60,08 dolara kadar çıktıktan sonra, akşam üzerine doğru 59,82 dolardan satılıyor.

Londra'da Brent tipi ham petrol de 1,16 dolar artarak varili 58,64 dolardan işlem görüyor.

Petrol fiyatlarının yükselmesinde, doların son 4 ayın en düşük seviyesine kadar gerilemesi ve hisse senedi piyasasındaki kazanımlar etkili oluyor.

Küresel ekonomik kriz, petrole olan talebe darbe vurdu.

Şu an yaklaşık 100 milyon ham petrolün stoklarda beklediği ve ABD ham petrol stoklarının 19 yılın en yüksek seviyesinde olduğu tahmin ediliyor.

Temmuz ayında 147 dolara kadar çıkıp rekor kıran petrol fiyatları, Aralık ayında 32,40 dolara kadar gerilemişti.

