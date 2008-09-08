Borsada 'el koyma' sevinci

Amerikan TMSF'sinden mortgage darbesi

Piyasanın tansiyonu düşmüyor

Dünya borsalarında kriz havası

ABD'de vadeli endeks sözleşmeleri yüzde 3'e yakın değer kazanırken, Asya'da son 7 ayın en hızlı günü yaşandı. Avrupa tarafında da yüksek açılışlar bekleniyor.Uzmanlar, ABD TMSF'si Federal Deposit Insurance Corporation'ın (FDIC) iki dev kuruma el koymasının global krizin derinleşmesini önlediği beklentileri ile borsalara alışlar geldiğini belirtiyor.ABD'de Standard & Poor's 500 endeks future'ları yüzde 3 yükselirken, Asya borsalarında işlem gören en büyük hisselerin dâhil edildiği MSCI Asya Pasifik Endeksi yüzde 4 yükseldi. Japonya'da Nikkei endeksi yüzde 3.4, Hong Kong'da Hang Seng yüzde 3.8 değer kazandı.Öte yandan 10 yıllık hazine kağıtları da son iki ayın en iyi gününü yaşadı.Piyasanın Fannie Mae ve Freddie Mac'e el koyulması ile kendisini güvende hissetmeye başladığına işaret eden uzmanlar, aynı zamanda ABD yönetiminin krizin derinleşmesine izin vermeyerek elindeki tüm enstrümanları kullanacağı yönündeki beklentinin olumlu bir hava estirdiğini belirtiyor.Yurtdışı borsalarda yaşanan coşku içeriye de aynı şekilde yansıdı. İMKB açılıştan itibaren gelen alımlarla 40 bin puanı aşarken 40 bin 500 sınırına kadar yükseldi. Bu seviyelerde satışla karşılaşan borsa, ilk 15 dakikanın ardından yüzde 2.8 artışla 40 bin 200'ün hemen üzerinde dengelendi.Dolar tarafında ise şimdilik düşüş yönünde bir hareket izleniyor. Geçen hafta 1.4267 ile Euro karşısında son 11 ayın zirvesine çıkan dolar, bugün ise 1.4406'ya kadar geriledi. Doların düşüşünde ABD'de bu hafta açıklanacak olan ev satışları ve perakende satışlarla ilgili zayıf tahminler önemli rol oynadı.Dolar içeride de 1.22'nin altına sarkarken bankalararası piyasada 1.2150'ye kadar indi. Dolar cuma günkü kapanışta 1.2280 YTL seviyesinde bulunuyordu.