Borsada düşüş sürüyor

Endekste dün yaşanan hızlı düşüşün ardından borsa bugüne de benzer bir seyirle başladı. Borsa açılışın hemen ardından gelen satışlarla 38 bin 500 sınırına kadar gerilerken yüzde 2.5 oranında değer yitirdi.



Sonrasında piyasada haif bir toparlanma izlenirken, ilk yarım saatin ardından kayıp yüzde 1.8'e kadar indi. Borsa 38 bin 800-900 bandında hareket ediyor.



Piyasada dış dinamiklerin etkili olduğunu ve tamamen uluslararası piyasalara bağlı bir hareketin yaşandığını anlatan uzmanlar, bu nedenle gözlerin dışarıda olduğunu belirtiyor. Yurtdışının düzelmesi halinde içerisinin de düzeleceğini belirten uzmanlar, bu durumda yeniden 40 binlere doğru bir hareket yaşanabileceğine dikkat çekiyor. Ancak yurtdışı görünümün kötüleşmesi halinde içeride de 37 binlere doğru bir hareket normal karşılanıyor.



Yatırım firmaları ne diyor:



Eczacıbaşı Yatırım: Hisse senedi piyasalarında kalıcı bir yükseliş beklenmemeli. Henüz en kötüsü yaşanmadı. Aynı zamanda reel ekonomik aktivite açısından da daha en kötüsü görülmedi.

Kurda ise 1.26'nın üzerinde kalıcı bir seyir beklenmemeli.



Turkish Yatırım: İMKB'de 2 ila 5 ay arasında 38 bin 500-44 bin arasında dalgalanma bandının alt noktaları bugün test edilecek. Bu düşüşün fırsat olup olmayacağını destek noktalarında gerçekleşen talep gösterecektir. En kötü ihtimalle de bandın 38 bin seviyesinde tutunması içinde bulunduğumuz orta vadeli süreci etkilemeyecek. Yurtdışında Euro, yurtiçinde YTL için büyük bir fırsat oluştu. İMKB için büyük bir fırsat olup, olmadığını bugün destek seviyeleri gösterecek.



İş Yatırım: Yurtdışı gelişmelerin yakından izlendiği piyasada, özellikle petrol fiyatlarındaki gelişmeler ve ABD piyasasından gelen haberler piyasaların yönünü belirlemede etkili olacak. Petrol fiyatlarındaki seyir piyasalar tarafından takip edilmeye devam ediliyor. Bugün ABD'de açıklanacak olan istihdam verileri piyasalar tarafından takip edilecek.

39 bin 500 seviyesinin aşağı yönlü kırılması durumunda, endeks önemli bir destek seviyesi konumundaki 38,800 seviyesine kadar geri çekilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde endeks 39,800–40,000 bandında seyredebilir.



Yurtdışı borsalar tepetaklak



ABD'de dün açıklanan işsizlik maaşı başvurularındaki artış rakamı, düşen istihdam ve perakende şirketlerin olumsuz satış rakamları resesyon endişelerini alevlendirdi.



ABD'de dün işsizlik maaşı başvuruları sayısında 15 binlik bir artış olduğu açıklandı. ABD Çalışma Bakanlığı tarafından işsizlik maaşı başvurularının artarak 444 bine ulaştığı ve işsizlik maaşı alan kişi sayısının 6 bin artarak 3,44 milyona çıktığı belirtildi.



ABD'de Dow Jones bu yıl üçüncü en büyük düşüşünü yaşadı ve yüzde 3 kayıpla 11 bin 188 puana geriledi. Nasdaq ve S&P 500'deki değer kayıpları ise sırasıyla yüzde 3.2 ve yüzde 2.99 olarak kaydedildi.



Benzer şekilde Brezilya Borsası yüzde 3.96, Arjantin Borsası da yüzde 3.5 değer yitirdi.



ABD'deki kayıplar ve durgunluk endişeleri bugün Asya'yı da vurdu. Asya borsaları arka arkaya beşinci günde de düşerken son bir yılın en büyük haftalık kaybını yaşadı. MSCI Asya Pasifik Endeksi yüzde 2 değer yitirirken, haftalık değer kaybı yüzde 6.7'ye ulaştı.



Japonya'da Nikkei endeksi ise yüzde 2.75 geriledi.



Avrupa borsaları dün ortalama yüzde 2-3 oranında değer yitirirken kayıpların bugün de sürmesi bekleniyor.



