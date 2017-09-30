Borsada 'destekler' çalıştı

Artan jeopolitik riskler ve kar satışlarının etkisiyle eylülde düşüşe geçen BIST 100 endeksi, analistlerin destek olarak nitelendirdiği 101.000 seviyesinden gelen tepki alımlarıyla toparlandı.

Dünya gazetesi haberine höre; Aralık 2016'da başlayan yükseliş trendini 9 ay devam ettiren ve bu süreçte yaklaşık yüzde 49 değer kazanarak 110.531 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesine çıkan BIST 100 endeksi, artan jeopolitik riskler ve güçlenen kar satışlarıyla eylül ayında düşüşe geçti.

Eylül ayında 110.500 puan sınırından 101.000 seviyelerine kadar gerileyen BIST 100 endeksi, aylık bazda yüzde 6,46 değer kaybetti.

Analistler, BIST 100 endeksinde, destek olarak nitelendirilen 101.000 puan seviyesindeki desteğin çalıştığını ve endeksin tepki alımlarıyla kayıplarının bir kısmını telafi ettiğini belirterek, yükseliş eğiliminin güçlenebilmesi için direnç konumuna gelen 105.500 seviyesinin aşılması gerektiğini vurguladı.

"TL varlıkların çok sert bir şekilde satılması için yeterli argüman yok"

Gedik Yatırım Araştırma Müdürü Üzeyir Doğan yaptığı değerlendirmede, Milli Güvenlik Kurulu (MGK) ve Bakanlar Kurulu toplantısı, meclis tezkere görüşmeleri, Almanya seçimleri, Kuzey Irak referandumu ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) daha şahin bir tutum sergilemeye başlaması gibi yoğun gündemin, BIST 100 endeksinde teknik düzeltmenin önünü açtığını söyledi.

Doğan, BIST 100 endeksinde görülen satışları bir düzeltme hareketi olarak izlediklerini belirterek, "Bu süreçte beklenmedik bir risk gerçekleşmediği sürece Borsa İstanbul ve diğer TL varlıkların çok sert bir şekilde satılması için de yeterli argüman olmadığını düşünüyoruz." dedi.

Birkaç aylık dönemde yeni bir hikaye bulunana kadar endeksin bir süre zayıf, dalgalı bir görünüm sergileme ihtimalinin oldukça kuvvetli olduğuna dikkati çeken Doğan, yılın son bölümünde gelecek yıla yönelik özellikle enflasyon ve faizlerde düşüş beklentisinin yeniden risk iştahını destekleyeceğini düşündükleri kaydetti.

Doğan, bu süreçte yılın geri kalanında 95.000-100.000 aralığı görülse dahi bunun kalıcı bir trende dönüşmeyeceğini belirterek, gelecek yıla yönelik beklentilerin yıl sonuna doğru yeniden Borsa İstanbul ve TL varlıklara ilgiyi artıracağını, yılın son bölümü için hala yeni zirve denemesi olasılığının devam ettiğini dile getirdi.

"Düşüşlerin alım fırsatı olma döneminde değiliz"

İntegral Yatırım Araştırma Direktörü Tuncay Turşucu da BIST 100 endeksinin gelişmekte olan piyasalar (GOP) arasında en fazla pozitif ayrışma yaratan tek borsa olduğunu söyledi.

Bu durumun kar satışı isteğinin de yükselmesine neden olduğuna dikkati çeken Turşucu, Kuzey Irak gelişmeleri ile yabancı yatırımcıların gelişmekte olan ülke piyasalarından kısmi de olsa çıkış yapmalarının Borsa İstanbul'daki satış baskısının şiddetli yaşanmasına neden olduğunu dile getirdi.

Turşucu, Irak konusunun gelecek dönemlerde de piyasalar üzerinde etkili olmaya devam edeceğini belirterek, "Endeksin 107.500 ve 105.000 destekleri önemliydi. Bunları kırması ile satış ağırlıklı bir piyasaya girdik. Bu nedenle düşüşlerin alım fırsatı olma döneminde değiliz. Portföylerde full hisse tutma döneminin de bittiğini düşünüyorum."dedi.

Endekste tekrar güçlenmekten bahsetmek için 105.000 seviyesinin üzerine yerleşmesi, ya da düşüşün dengeye oturması ve yeniden taban oluşunun görülmesi gerektiğini vurgulayan Turşucu, bunlar olmadıkça piyasayı aşağı yönlü ve temkinli olarak izleyeceklerini kaydetti.

Tuşucu, 101.000-101.500 desteğinin kırılması durumunda ise satışların 96.000 seviyesine doğru derinleşebileceğini belirterek, uzun vadede güçlü şirketlerde alım fırsatlarının olacağını bildirdi.