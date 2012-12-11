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Ekonomi

Borsada cari açık rekoru

Analistler, 77.100 seviyesinin dolar bazlı endeksin önemli direnci konumunda olduğunu, bu seviyenin üzerinde dolar bazlı 45.000 direncinin gündeme gelebileceğini kaydediyor

11 Aralık 2012 13:50

İMKB 100 Endeksi açıklanan Ekim ayı cari işlemler verisinin beklentilerden iyi gelmesiyle yükselişe geçerek 77.000 puanı aştı.

Güne 76.823 puandan başlayan endeks, veri öncesinde 76.875 puan seviyelerinde yatay seyrediyordu. Ekim ayında cari işlemler açığının piyasa beklentisinin altında 1,96 milyar dolar olduğunun açıklanmasının ardından yükselişe geçen endeks, tarihinin en yüksek seviyesi olan 77.186,93 puanı gördükten sonra şu dakikalarda bu seviyenin hemen altında bulunuyor.

Analistler dün açıklanan olumsuz verilerin faiz indirimini tetikleyeceği, bugünkü verilerin de not artışı beklentisini desteklemesi bakımından piyasaları pozitif yönde etkilediğini belirtiyor.

Analistler, 77.100 seviyesinin dolar bazlı endeksin önemli direnci konumunda olduğunu, bu seviyenin üzerinde dolar bazlı 45.000 direncinin gündeme gelebileceğini kaydediyor.

Dolar bazlı 45.000 direnci cari dolar kuru ile TL bazında 80.500 seviyelerine denk geliyor.

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