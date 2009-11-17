Borsada büyük çöküş

ABD'den gelen olumlu verilere rağmen borsada sert satışlar endeksi bir anda yüzde 3 aşağı çekti.



Avrupa borsalarında 0.50'ye yakın düşüşler yaşanırken, İMKB'deki geri çekilme içeride yaşanan politik gelişmeler ve faiz oranlarındaki yükselişe bağlanıyor.



Bugün düzenlenen iki ihale öncesi faizlerin yüzde 9 sınırına dayanması borsadaki düşüşün fitilini ateşledi. Bütçe açığını beklentilerin üzerinde artması ve önümüzdeki dönemde Hazine'nin artan borçlanma ihtiyacı yatırımcıları tedirgin eden nedenlerin başında yer alıyor. IMF ile bir anlaşmanın olmayacağına yönelik beklentiler de satış baskısını artırıyor.



Hedge fonlar pozisyon kapatıyor



Yaklaşan Kasım ayı sonu ile beraber hedge fon pozisyon kapamalarının gündeme gelebileceği endişesi de borsadaki düşüşün diğer nedeni olarak gösteriliyor.



Bu arada, Hazine'nin yaptığı ihaleler öncesi yapılan 2 milyar 972,1 milyon TL ROT satışla birlikte toplam satış tutarı 6 milyar 76,5 milyon TL'ye ulaştı. İskontolu tahvil ihalesinde 2 milyar 83,1 milyon TL net, 2 milyar 405 milyon TL nominal satış yapıldı. İhaleye 8 milyar 670,7 milyon TL teklif gelirken, ortalama basit faiz yüzde 9.03 oldu. İhalede bileşik faiz ortalama yüzde 8.76, maksimum yüzde 8.76, minimum faiz ise yüzde 8.72 şeklinde oluştu. İhalede minimum fiyat 86.607 TL, ortalama fiyat ise 86.617 TL olarak gerçekleşti. Tahvil ihalesinde satılacak kağıtların geri ödemesi 3 Ağustos 2011 olarak öngörüldü. Dün de 13 aylık iskontolu tahvil ihalesinde 2.7 milyar TL satış yapan Hazine, yarın 3 milyar 840 milyon lirası piyasaya, 259 milyon lirası da kamu kurumlarına yapılan satışların geri ödemesi olmak üzere toplam 4 milyar 99 milyon lira ödemede bulunacak.



Hazine'nin, Kasım ayında 9 milyar 640 milyon lirası piyasaya olmak üzere toplam 9 milyar 991 milyon lira ödemesi bulunuyor.