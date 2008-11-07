Borsada broker eylemi

Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) iki yıl önce yayımladığı bildirilen ve 1 Ocak itibariyle yürürlüğe gireceği söylenen tebliğinde, seans salonunda aracı kurumlara tabi çalışan broker sayısının (terminal) 2 ile sınırlandırılarak sermaye piyasalarındaki tüm işlemlerin uzaktan erişimle yapılabilecek olması, serbest çalışan brokerlar tarafından bugün İMKB’de protesto edildi. Yaklaşık 400 broker bugün seanslara girmedi.



Protestolar üzerine, İMKB binası önünde gazetecilerin sorularını yanıtlayan İMKB Başkanı Hüseyin Erkan, bugün borsada serbest brokerların protestosu nedeniyle yaptığı açıklamada, gerek İMKB binasında gerekse de aracı kurumlarda yetkili ve lisanslı kişilerin işlem yapabilmesinin önemli olduğunu söyledi. Erkan, “Önemli olan gerek İMKB gerekse de aracı kurumlarda yetkili ve lisanslı kişilerin işlem yapması” dedi.



İMKB’deki emirlerin yüzde 95’inin borsa dışından yüzde 5’inin ise işlem salonundan geldiğine dikkat çeken Erkan, “Salondan yapılan işlemlerin toplam işlem hacmi içindeki payı yüzde 15’ler seviyesinde. Seans salonlarından en az birinin modernize edilerek ayakta kalmasını istiyoruz. Borsada emirler girilmeye devam edecek, buradakilere internet üzerinden işlem yetkisi verilecek” diye konuştu.



Erkan ayrıca, konuyla ilgili olarak SPK’dan herhangi bir erteleme kararı çıkarsa bunu memnuniyetle karşılayacaklarını sözlerine ekledi.



’200 bin kişi işsiz kalabilir’

Eylemi değerlendiren Dünya Menkul Değerler’den Kadri Kalabalık şunları söyledi: “İnsanların bizim sesimizi duymasını istiyoruz. 10 kişiden 8’inin dışarıda kalacağını söylerseniz, bu arkadaşların başka yapacağı hiçbir iş yok. 200 kişiye yakın arkadaşımız işinden olabilir. Şu anda mevcut sistemde tek bir terminal üzerinden işlemleri yapıyoruz.



Yeni istemde mevcut ekranlardan işlem yapamayacağız sadece emir düzeltme olacak. Benim önüme bir laptop verilecek. Ben bununla internetle şirkete bağlanacağım, işlemleri böyle gerçekleştireceğim. Benim ahtapot olmam gerekiyor. Bir taraftan veri ekranına bakacağım, kendi ekranıma bakacağım ve işlem gireceğim. Aracı kurumların birçoğunda yetki sahibi olmayıp işlem yapanlar var; öncelikle bunları denetlesinler. Brokerlık o kadar kolay bir iş değil. Borsa demek ambians demek. Eğer siz insanı buradan çekerseniz ne nefes kalır, ne ses kalır. Salon olmadan düğün olur mu?”



İki broker sınırı getirilecek



Borsa Başkanlığı tarafından 4 Kasım 2008 tarihinde “Hisse Senetleri Piyasasında 2009 Yılı Başından İtibaren Geçerli Olacak Terminal Kullanım Şartları Ve Uzaktan Erişimde İkinci Lokasyon Uygulamasına” ilişkin bir genel mektup yayımlandı.



Hisse senetleri piyasasında 2009 yılı başından itibaren geçerli olacak uygulama ile 1 Ocak 2009 tarihinden itibaren hisse senedi işlemleri için emirler İMKB’de seans salonundaki terminallerden değil, aracı kurumların merkezlerindeki elektronik sistemden yapılacak.



İMKB’deki bu yeni düzenlemeyle seans salonu uygulaması ortadan kaldırılırken yeni yapıda İMKB’de yer alan terminaller, sadece sorgulama, emir iyileştirme ve iptali ile özel emir girişi ve eşlemesinde kullanılacak. İMKB lokalinde bulundurulacak terminal sayısı ise 2’ye düşürülecek. Böylece toplam 450 olan terminal sayısı da 200’e düşecek.



