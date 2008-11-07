Borsa'da broker eylemi!

Broker sayısına kısıtlama getiren kararı protesto eden brokerler, bugün seanslara girmeyecek

Borsa Başkanlığı’nın seans salonlarındaki broker sayısını kurum başına iki ile sınırlandırması üzerine, brokerlar eyleme gitme kararı aldı.



Aracı Kuruluşlar Birliği Başkanı Nevzat Öztangut, kararı değerlendirerek, eylemin yanlış olacağını, sorunların karşılıklı konuşarak çözülebileceğini söyledi. Borsadaki işlemlerin yüzde 75’inin elektronik ortamda gerçekleştiğini, protestonun çok ciddi bir sıkıntı oluşturmayacağını belirten Öztangut, yeni düzenlemeyle birlikte borsa binasından ayrılacak brokerların bir kısmına şirket merkezlerinde görev verilebileceğini söyledi.



Borsa Yatırımcıları Derneği Başkanı Ali Bahçuvan da “Seans salonunda sadece makinelerin olması borsayı tamamen duygusuzlaştırabilir” dedi.



Borsa Başkanlığı tarafından 4 Kasım 2008 tarihinde “Hisse Senetleri Piyasasında 2009 Yılı Başından İtibaren Geçerli Olacak Terminal Kullanım Şartları Ve Uzaktan Erişimde İkinci Lokasyon Uygulamasına” ilişkin bir genel mektup yayımlandı.



Hisse senetleri piyasasında 2009 yılı başından itibaren geçerli olacak uygulama ile 1 Ocak 2009 tarihinden itibaren hisse senedi işlemleri için emirler İMKB’de seans salonundaki terminallerden değil, aracı kurumların merkezlerindeki elektronik sistemden yapılacak.

İMKB’deki bu yeni düzenlemeyle seans salonu uygulaması ortadan kaldırılırken yeni yapıda İMKB’de yer alan terminaller, sadece sorgulama, emir iyileştirme ve iptali ile özel emir girişi ve eşlemesinde kullanılacak. İMKB lokalinde bulundurulacak terminal sayısı ise 2’ye düşürülecek. Böylece toplam 450 olan terminal sayısı da 200’e düşecek.

