-BORSADA BİR REKOR DAHA İSTANBUL (A.A) - 20.09.2010 - İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) Bileşik Endeksi gün sonunda yüzde 0,67 artışla 64.289,57 puana ulaşarak tüm zamanların rekoruyla kapandı. Böylece endeks üst üste altıncı işlem gününü de artışla ve rekorla tamamlamış oldu. İMKB Ulusal 100 Endeksi, ikinci seansta 485,04 puan artarak 64.289,57 puana çıktı. Hisse senetleri ikinci seansta yüzde 0,76 oranında değer kazandı. İlk seanstaki 57,50 puanlık düşüş dikkate alındığında, Borsa endeksi günün tamamında 427,54 puan yükseldi. Hisse senetleri günlük bazda ortalama yüzde 0,67 değer kazandı. Endeks bundan önceki kapanış rekorunu 63.826,03 puanla cuma günü kırmıştı.