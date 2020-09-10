Borsada bir ilk: Fenerbahçe 5 milyar TL'yi geçen ilk kulüp oldu

Borsa değeri yükselişe geçen Fenerbahçe, 5 milyar TL değerine ulaştı.

Dünya’nın haberine göre, yaz döneminde yaşanan yükselişin ardından piyasa değeri 5 milyar TL olan Fenerbahçe'ye ulaşan ilk Türk kulübü oldu.

Fenerbahçe’yi 2.5 milyar TL ile ezeli rakiplerinden Galatasaray takip ediyor.

Bu süreçte Trabzonspor'un değeri 1.6 milyar TL olurken, Beşiktaş ise 1 milyar TL piyasa değerine sahip.

Fenerbahçe’nin dün Türkiye Bankalar Birliği ile anlaşmaya vardığı öğrenilmişti. İki yıl geri ödemesiz 12 yıllık 500 milyon TL kredi alacak sarı-lacivertlilerin takım harcama limiti 400 milyon TL'ye yükselecek. Ali Koç, şahsi kefalet şartını da anlaşmadan çıkardı.